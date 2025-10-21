Was Topmodel-Sucherin Heidi Klum wohl dazu sagen würde, dass nur einen Katzensprung von ihrem Elternhaus im nordrhein-westfälischen Bergisch Gladbach entfernt eine mehrfache Deutsche Meisterin und Weltmeisterin lebt? „Tatsächlich kann ich von meinem Haus aus ihr Haus sehen“, sagt Ella Sophie Köhler und grinst. Doch wo es für ein Supermodel ganz leicht ist, gesehen zu werden, hat es Köhlers Sportart schwer; selbst im eigenen Verein, dem TSV Bayer 04 Leverkusen. Rhönradturnen ist hier zwar eine äußerst erfolgreiche, aber nur sehr kleine Abteilung. „Leider fördert unser Verein uns nicht wirklich – obwohl wir viele Weltmeister im Verein haben“, sagt Köhler.