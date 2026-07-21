Heribert Krebs hielt am Wochenende die Südthüringer Fahnen bei den Deutschen Masters-Meisterschaften in Mönchengladbach (17. bis 19. Juli) hoch. Sein Verein, der TSV Zella-Mehlis, war der einzige Verein aus der Region, der beim Gipfeltreffen der älteren Leichtathleten vertreten war; Heribert Krebs sein einziger Starter. Der Mittsiebziger trat am Samstag im Grenzlandstadion im Hochsprung der Altersklasse M75 an. Gegen drei Konkurrenten gewann Krebs mit einer übersprungenen Höhe von 1,21 Meter die Bronzemedaille. 1,24 Meter hätten für Silber genügt, doch die Latte fiel bei allen drei Versuchen. Gold holte sich der Hesse Klemens Grißmer von der TSG Oberursel (1,39 m).