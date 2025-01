Deutscher Staffel fehlt wichtige Stütze

Zwar konnten schwerwiegende Komplikationen ausgeschlossen werden, die Olympia-Vierte im Einzel benötige aber weiter Zeit, um sich zu erholen, teilte der Deutsche Skiverband mit. Voigt wäre in fittem Zustand in der deutschen Staffel gesetzt gewesen, die beim Saison-Highlight eine Medaille gewinnen will. Nach zwei Weltcupsiegen in diesem Winter gehörte das Quartett eigentlich zu den großen Gold-Kandidaten bei der WM vom 12. bis 23. Februar.