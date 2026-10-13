Deutsche Fußballerinnen Wück plant in diesem Jahr nicht mehr mit Lena Oberdorf

Bremen - Bundestrainer Christian Wück wird Bayern-Star Lena Oberdorf in diesem Jahr nicht mehr in den Kader der deutschen Fußballerinnen berufen. Er habe sich mit der 24 Jahre alten Mittelfeldspielerin schon vor über einem Monat darauf verständigt, "dass wir sie in diesem Jahr komplett in Ruhe lassen", sagte Wück nach dem 2:1 gegen Japan in Bremen. Oberdorf, die sich im Oktober 2025 zum zweiten Mal das Kreuzband im rechten Knie gerissen hatte, muss seit über einem Monat wegen Knieproblemen erneut pausieren.