Deutsche Fußballerinnen Wück plant in diesem Jahr nicht mehr mit Lena Oberdorf

Laut Wück sei abgesprochen worden, dass sich die Ex-Wolfsburgerin voll auf den FC Bayern konzentrieren soll, "und wir dann im Februar einfach schauen, wie weit sie ist und ob sie wieder für uns infrage kommt", führte der Coach aus. Oberdorfs Qualitäten, die sie vor allem im zentralen defensiven Mittelfeld hat, könne das Nationalteam natürlich gut gebrauchen. Zuletzt kam Oberdorf für die Münchnerinnen am 6. September in der Bundesliga gegen den SC Freiburg zum Einsatz. Die folgenden sechs Pflichtspiele verpasste sie.