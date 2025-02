Breda - Frauenfußball-Bundestrainer Christian Wück hat Mittelfeldspielerin Alara Sehitler vom FC Bayern München nachnominiert. Der 51-Jährige reagierte damit auf den Ausfall von Marie Müller (Portland Thorns FC) vor den Nations-League-Partien an diesem Freitag (20.45 Uhr/ARD) in den Niederlanden und am Dienstag (18.15 Uhr/ZDF) in Nürnberg gegen Österreich.