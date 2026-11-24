Frankfurt/Main - Nationalspielerin Sophia Kleinherne fällt für die Südamerika-Reise der deutschen Fußballerinnen verletzungsbedingt aus. Die 26 Jahre alte Wolfsburgerin reist aufgrund von muskulären Problemen nicht mit, teilte der DFB mit. Für die Testspiele gegen Argentinien am 30. November (0.15 MEZ/ZDF) in La Plata und gegen Peru am 4. Dezember in Rio de Janeiro (22.15 Uhr MEZ/ARD) nominierte Bundestrainer Christian Wück die Münchnerin Alara Sehitler (19) nach.