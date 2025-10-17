Frankfurt/Main - Bundestrainer Christian Wück muss den nächsten Ausfall für die Nations-League-Partien der deutschen Fußballerinnen gegen Frankreich kompensieren. Nach Bayern-Torhüterin Ena Mahmutovic sagte auch die Außenverteidigerin Sarai Linder vom VfL Wolfsburg ihre Teilnahme an den Halbfinal-Duellen am 24. und 28. Oktober ab, wie der Verband mitteilte. Linder benötige nach ihrer Verletzungspause weiter eine gezielte Belastungssteuerung. Für die 25-Jährige rückt Toptalent Alara Sehitler (18) vom FC Bayern nach.