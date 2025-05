München - Rekordschiedsrichter Felix Brych hat nach dem Ende seiner großen Karriere einen Wunsch für die Unparteiischen geäußert. "Die Akzeptanz der Schiedsrichter außerhalb der Emotionen ist in den vergangenen Jahren besser geworden. Was ich mir wünschen würde, ist eine größere Akzeptanz des Schiedsrichters in der Emotion. Denn auch Schiedsrichter sind Menschen", sagte der 49-Jährige mit ein paar Tagen Abstand zu seinem Laufbahnende der Deutschen Presse-Agentur.