"Hat sich zum Abenteuerurlaub entwickelt"

Auch viele andere Touristinnen und Touristen aus Deutschland, die ohnehin weiter nördlich an der französischen Westküste im Urlaub waren, sehen die Brände. Einige finden sie beängstigend, viele haben Mitgefühl mit den Betroffenen vor Ort. Und wieder andere haben ihren Frankreichurlaub gleich ganz storniert, wie eine Campingplatzbetreiberin betrübt erzählt.

Borowski und Behrens kommen beide schon seit 36 Jahren immer wieder nach Lacanau in den Urlaub. Nun hoffen sie, schnell wieder zurückzukönnen - und dass mit dem zurückgelassenen Camper noch alles in Ordnung ist.

Die Gegend meiden will Behrens wegen der Brände keinesfalls, wie er erzählt. "Das Einzige, was wir zukünftig machen, ist, dass wir noch ein Zelt im Wohnwagen haben." Falls jemand ein Notlager braucht oder sie den Wohnwagen nicht mitnehmen können. Ruiniert ist der Urlaub für ihn wegen der Brände jedenfalls nicht. "Im Rückblick hat es sich zum Abenteuerurlaub entwickelt", schließt er gelassen.