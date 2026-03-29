Parkes ist in Augsburg bestens bekannt. In der Saison 2016/17 waren die Panther die erste Europastation des 189 cm großen Angreifers. Nach zwei Jahren wechselte er für sieben Spielzeiten zu EHC Red Bull München, ehe er vergangene Saison für Dresden auflief. Der gebürtige Kanadier ist seit 2025 im Besitz der deutschen Staatsbürgerschaft.