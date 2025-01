Zuletzt Vertragsverlängerung mit Erfolgstrainer

In der aktuellen DEL-Spielzeit, seiner insgesamt schon 22. in der deutschen Eliteliga, sammelte Pietta in bisher 33 Partien 19 Zähler (5 Tore, 14 Vorlagen) und bildet zusammen mit Austen Keating und Philipp Krauß eine torgefährliche Angriffsformation.