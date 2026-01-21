München (dpa/lby) - Der EHC Red Bull München muss wochenlang auf den verletzten Leistungsträger Adam Brooks verzichten. Der kanadische Stürmer hat sich im Auswärtsspiel der Deutschen Eishockey Liga bei den Nürnberg Ice Tigers am Sonntag (4:5) eine Unterkörperverletzung zugezogen. Brooks hatte dort zweimal getroffen. Der 29-Jährige wird dem Team voraussichtlich rund sechs Wochen nicht zur Verfügung stehen, wie die Münchner mitteilten.