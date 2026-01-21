 
Deutsche Eishockey Liga Unterkörperverletzung: München lange ohne DEL-Topstürmer

Dieser Ausfall trifft den EHC Red Bull München empfindlich. Angreifer Adam Brooks muss in den nächsten Wochen zuschauen.

Ohne Adam Brooks (l) fehlt dem EHC Red Bull München ein Topstürmer. (Archivbild) Foto: Uwe Anspach/dpa

München (dpa/lby) - Der EHC Red Bull München muss wochenlang auf den verletzten Leistungsträger Adam Brooks verzichten. Der kanadische Stürmer hat sich im Auswärtsspiel der Deutschen Eishockey Liga bei den Nürnberg Ice Tigers am Sonntag (4:5) eine Unterkörperverletzung zugezogen. Brooks hatte dort zweimal getroffen. Der 29-Jährige wird dem Team voraussichtlich rund sechs Wochen nicht zur Verfügung stehen, wie die Münchner mitteilten.

Brooks hat in bislang 33 Hauptrundenspielen 32 Scorerpunkte (elf Tore und 21 Vorlagen) gesammelt. Er hatte sich erst Anfang Januar nach einer mehrwöchigen Verletzungspause zurückgemeldet.