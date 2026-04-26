Schwenningen (dpa/lsw) - Torhüter Simon Wolf wechselt innerhalb der Deutschen Eishockey Liga vom EHC Red Bull München zu den Schwenninger Wild Wings. Der 21-Jährige hofft auf mehr Einsatzzeit und freut sich auf die Perspektive in Schwenningen. "Ich werde alles geben, um den Erwartungen gerecht zu werden und gemeinsam mit dem Team Erfolge zu feiern", sagte Wolf. Er wird gemeinsam mit Joacim Eriksson das Torhütergespann der Wild Wings bilden.