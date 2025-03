Deutsche Eishockey Liga: Stürmer Hakulinen verlässt die Augsburger Panther

Sportdirektor Larry Mitchell sagte, der Angreifer habe "sich immer in den Dienst der Mannschaft gestellt, offensiv im Verlauf der Saison gesteigert und mit den gezeigten Leistungen so schlussendlich auch großen Anteil an unserem Klassenerhalt. Wir danken ihm für seinen Einsatz für die Augsburger Panther und wünschen ihm für seine private und sportliche Zukunft nur das Beste."