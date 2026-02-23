Deutsche Eishockey Liga: Straubinger Führungsspieler Connolly beendet Karriere

"Mike hat diese Organisation über viele Jahre geprägt. Er war auf dem Eis ein außergewöhnlich intelligenter Spieler, in der Kabine ein Führungsspieler und für den gesamten Club ein absoluter Profi. Dass er auch nach seiner aktiven Karriere Teil der Straubing Tigers bleibt, freut uns sehr. Seine Erfahrung, seine Identifikation mit dem Standort und seine Persönlichkeit werden für uns auch in Zukunft von großem Wert sein", erklärte der Sportliche Leiter der Straubing Tigers, Jason Dunham.