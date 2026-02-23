Straubing (dpa/lby) - Die Straubing Tigers verabschieden am Saisonende Stürmer Mike Connolly. Der 36-Jährige wird auf eigenen Wunsch seine aktive Profikarriere beenden. Der Kanadier war im Sommer 2015 aus Augsburg nach Straubing gewechselt und entwickelte sich zum Führungsspieler der Tigers. 140 Tore und 335 Vorlagen in 599 DEL-Spielen unterstreichen seine Bedeutung. Den Straubingern bleibt Connolly erhalten. Nach Saisonende wird er eine neue Rolle im administrativen Bereich des Vereins übernehmen.
Deutsche Eishockey Liga Straubinger Führungsspieler Connolly beendet Karriere
dpa 23.02.2026 - 21:50 Uhr