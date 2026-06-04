Deutsche Eishockey Liga: Straubing Tigers verlängern Verträge mit zwei Stürmern

"Skyler ist ein Spieler mit viel Erfahrung, der die Liga kennt und uns mit seiner Arbeitsweise, seinem Tempo und seiner Vielseitigkeit hilft. Simon hat in der vergangenen Saison bei uns wichtige Schritte gemacht. Er ist ein junger deutscher Spieler mit viel Potenzial, dem wir weiterhin die Zeit und das Umfeld geben wollen, sich zu entwickeln", sagte Sportchef Jason Dunham.