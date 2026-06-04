Deutsche Eishockey Liga: Straubing Tigers verlängern Verträge mit zwei Stürmern

Straubing (dpa/lby) - Die Straubing Tigers planen weiter mit den Stürmern Skyler McKenzie und Simon Seidl. Wie der Verein aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) mitteilte, haben die beiden Angreifer ihre Verträge für die kommende Saison verlängert.
Die Straubing Tigers treiben ihre Personalplanungen voran. Mit zwei Stürmern werden nun Tatsachen geschaffen.
Straubing (dpa/lby) - Die Straubing Tigers planen weiter mit den Stürmern Skyler McKenzie und Simon Seidl. Wie der Verein aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) mitteilte, haben die beiden Angreifer ihre Verträge für die kommende Saison verlängert.
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McKenzie (28) wechselte zur Saison 2024/25 von den Fischtown Pinguins nach Straubing. In der abgelaufenen DEL-Hauptrunde kam der Kanadier in 40 Partien auf sechs Tore und sechs Vorlagen. In den Playoffs steuerte er in drei Einsätzen einen weiteren Assist bei. Der Deggendorfer Seidl (19) absolvierte in der abgelaufenen Spielzeit 19 Hauptrundenspiele und sechs Playoff-Partien für Straubing.
"Skyler ist ein Spieler mit viel Erfahrung, der die Liga kennt und uns mit seiner Arbeitsweise, seinem Tempo und seiner Vielseitigkeit hilft. Simon hat in der vergangenen Saison bei uns wichtige Schritte gemacht. Er ist ein junger deutscher Spieler mit viel Potenzial, dem wir weiterhin die Zeit und das Umfeld geben wollen, sich zu entwickeln", sagte Sportchef Jason Dunham.