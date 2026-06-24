Deutsche Eishockey Liga: Straubing Tigers holen kanadischen Stürmer

Straubing (dpa/lby) - Die Straubing Tigers haben den kanadischen Stürmer Hudson Elynuik für die kommende Saison in der Deutschen Eishockey Liga verpflichtet. Der 28-Jährige kann sowohl auf der Center- als auch auf der Flügelposition eingesetzt werden. Elynuik wurde 2016 in der dritten Runde an Position 74 von den Carolina Hurricanes aus der NHL gedraftet. Zuletzt lief er für die Florida Everblades in der ECHL auf.