Deutsche Eishockey Liga: Straubing Tigers holen Assistenztrainer aus Wolfsburg

Straubing (dpa/lby) - Die Straubing Tigers haben einen früheren NHL-Profi und deutschen Meister als Assistenzcoach verpflichtet. Gary Shuchuk wechselt nach fünf Jahren als Co-Trainer der Grizzlys Wolfsburg innerhalb der Deutschen Eishockey Liga (DEL) nach Niederbayern. Der 59 Jahre alte Kanadier kam als Spieler unter anderem in 162 Partien der besten Liga der Welt zum Einsatz. In der DEL spielte er eine Saison für die Düsseldorfer EG und zwei Spielzeiten für die Krefeld Pinguine - gekrönt mit der Krefelder Meisterschaft 2003 als Kapitän.