Deutsche Eishockey Liga Saisonende nach Krimi - Ingolstadts Coach trotzdem "stolz"

Köln - Während die Fans der Kölner Haie nach dem Final-Einzug euphorisiert Karnevalsmelodien grölten, stützten sich die schwer getroffenen Ingolstädter Eishockey-Profis an der Bande ab. Nach einer kuriosen Halbfinal-Serie ist der Hauptrundensieger aus Oberbayern im Kampf um die deutsche Meisterschaft gescheitert. In einem Playoff-Krimi schockte Justin Schütz die Ingolstädter, nachdem diese selbst die Chance auf den Sieg in Köln hatten. Durch das 3:2 nach Verlängerung entschieden die Rheinländer die Best-of-seven-Serie mit 4:2 für sich.