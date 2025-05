Deutsche Eishockey Liga: Red Bull München holt Stürmer Fontaine von Eisbären Berlin

In seiner ersten DEL-Runde hatte Fontaine in 42 Spielen 19 Tore erzielt. In den Playoffs kamen noch einmal drei Treffer hinzu. "Wir hätten gerne mit Gabriel verlängert. Er hat in seiner ersten Saison in Deutschland direkt überzeugt und alle Erwartungen erfüllt", äußerte Eisbären-Sportdirektor Stéphane Richer in einer Mitteilung.