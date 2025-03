Nürnberg - Nach der gefeierten Rückkehr ins DEL-Viertelfinale glauben die Nürnberg Ice Tigers auch gegen den anstehenden Topfavoriten an ihre Chance. Die Franken stehen erstmals seit 2019 wieder unter den letzten acht Teams in der K.o.-Runde der Deutschen Eishockey Liga - dort wartet von Sonntag an der Hauptrundenprimus ERC Ingolstadt. "Alles ist möglich", sagte Nürnbergs Constantin Braun im Ausblick auf das Duell.