Deutsche Eishockey Liga: Nürnberg Ice Tigers wochenlang ohne Verteidiger Weber

Nürnberg (dpa/lby) - Abwehrspieler Jakob Weber wird den Nürnberg Ice Tigers für einige Zeit der Deutschen Eishockey Liga (DEL) fehlen. Der 22-Jährige erlitt nach Vereinsangaben beim Blocken eines Schusses eine Fußverletzung und müsse "in den kommenden vier bis sechs Wochen" aussetzen. In den ersten drei Ligapartien, die der Tabellenführer aus Franken allesamt gewann, hatte Weber ein Tor erzielt und eines vorbereitet.