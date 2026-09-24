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Deutsche Eishockey Liga Nürnberg Ice Tigers wochenlang ohne Verteidiger Weber

Nürnberg startet makellos in die neue DEL-Saison. Ein Abwehrspieler wird den Franken nun aber länger fehlen.

Deutsche Eishockey Liga: Nürnberg Ice Tigers wochenlang ohne Verteidiger Weber
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Jakob Weber fällt vorerst aus. (Archivbild) Foto: Robert Michael/dpa

Nürnberg (dpa/lby) - Abwehrspieler Jakob Weber wird den Nürnberg Ice Tigers für einige Zeit der Deutschen Eishockey Liga (DEL) fehlen. Der 22-Jährige erlitt nach Vereinsangaben beim Blocken eines Schusses eine Fußverletzung und müsse "in den kommenden vier bis sechs Wochen" aussetzen. In den ersten drei Ligapartien, die der Tabellenführer aus Franken allesamt gewann, hatte Weber ein Tor erzielt und eines vorbereitet.