Nürnberg (dpa/lby) - Die Nürnberg Ice Tigers müssen einen personellen Rückschlag verkraften. Wie der fränkische Verein aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) mitteilte, wird Verteidiger Chris Jandric für etwa sechs Wochen fehlen. Der 28-Jährige hat sich am Freitag im Heimspiel gegen die Schwenninger Wild Wings (5:0) eine Knieverletzung zugezogen. Der Neuzugang vom ERC Ingolstadt hat bislang sechs Saisonspiele für die Ice Tigers bestritten und dabei zwei Vorlagen geliefert.