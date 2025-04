Deutsche Eishockey Liga: Nürnberg Ice Tigers verpflichten Verteidiger aus München

Nürnberg (dpa/lby) - Die Nürnberg Ice Tigers haben Verteidiger Jakob Weber verpflichtet. Der 21-Jährige wechselt vom EHC Red Bull München nach Franken. "Jakob Weber ist ein sehr talentierter U23-Verteidiger, der in der Lage ist, sofort in unsere Top-6 zu rutschen. Er befindet sich erst am Anfang seiner Entwicklung und wir sind der Meinung, dass er in Nürnberg am richtigen Platz ist, um den nächsten Schritt zu machen", sagte Ice-Tigers-Sportdirektor Stefan Ustorf laut Mitteilung des Clubs aus der Deutschen Eishockey Liga.