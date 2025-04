Deutsche Eishockey Liga: Nürnberg Ice Tigers verlängern Vertrag mit US-Verteidiger

Nürnberg (dpa/lby) - Die Nürnberg Ice Tigers planen auch in Zukunft mit Verteidiger Cody Haiskanen. Wie der Verein aus der Deutschen Eishockey Liga mitteilte, hat der 28-jährige US-Amerikaner seinen Vertrag bis zum Ende der nächsten Saison verlängert. Haiskanen war vor einem Jahr von den Texas Stars aus der American Hockey League (AHL) nach Nürnberg gekommen. In seiner ersten Saison in Europa brachte es der Rechtsschütze auf drei Tore und neun Vorlagen in 61 Einsätzen.