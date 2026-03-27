Deutsche Eishockey Liga: Nürnberg Ice Tigers verlängern Verträge mit Trio

Nürnberg (dpa/lby) - Die Nürnberg Ice Tigers bauen ihren Kader um. Wie der fränkische Verein aus der Deutschen Eishockey Liga mitteilte, wurden die Verträge mit Verteidiger Constantin Braun (38) sowie den beiden Stürmern Tyler Spezia (32) und Greg Meireles (27) bis zum Ende der kommenden Saison verlängert. Braun geht damit bereits in seine vierte Saison in Nürnberg, für Spezia und Meireles wird es jeweils die zweite Spielzeit.