Deutsche Eishockey Liga: Nürnberg Ice Tigers setzen weiter auf Verteidiger Braun

"Mit Constantin Braun können wir einen wichtigen Baustein für unsere Kabine und Defensive für die nächste Saison behalten. 'Tine' ist in seiner Zeit in Nürnberg zu einem elementaren Teil unserer Führungsriege geworden und kann mit seiner Erfahrung vor allem unseren jungen Spielern extrem weiterhelfen. Sein unermüdlicher Einsatz für die Mannschaft ist ein gutes Beispiel dafür, wie wir in Nürnberg arbeiten wollen", sagte Ice-Tigers-Sportdirektor Stefan Ustorf.