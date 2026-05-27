Nürnberg (dpa/lby) - Die Nürnberg Ice Tigers haben den kanadischen Verteidiger Chris Jandric verpflichtet. Der 27-Jährige wechselt vom DEL-Rivalen ERC Ingolstadt nach Franken. Wie die Nürnberger mitteilten, erhält Jandric einen Vertrag für die kommende Saison in der Deutschen Eishockey Liga (DEL). In der vergangenen Spielzeit absolvierte der Linksschütze 30 DEL-Spiele für Ingolstadt, in denen er ein Tor erzielte und weitere vier Treffer vorbereitete.
Deutsche Eishockey Liga Nürnberg Ice Tigers holen Verteidiger aus Ingolstadt
dpa 27.05.2026 - 13:56 Uhr