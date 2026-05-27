Deutsche Eishockey Liga: Nürnberg Ice Tigers holen Verteidiger aus Ingolstadt

"Chris Jandric ist ein Spieler, den ich über einen längeren Zeitraum beobachtet habe. Er hat eine schwierige Saison hinter sich, aber wie bei vielen Spielern vor ihm glaube ich, dass sein zweites Jahr in Europa besser werden wird. Was ich von ihm in Nordamerika gesehen habe, stimmt mich sehr zuversichtlich für eine gute Saison in Nürnberg", sagte Ice-Tigers-Sportdirektor Stefan Ustorf.