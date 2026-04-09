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Deutsche Eishockey Liga Nürnberg Ice Tigers holen Torwart aus der Schweiz

Die Nürnberger Ice Tigers verpflichten ihren ersten neuen Spieler für die kommende Saison. Aus der Schweiz kommt ein neuer Goalie.

Deutsche Eishockey Liga: Nürnberg Ice Tigers holen Torwart aus der Schweiz
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Die Nürnberg Ice Tigers verpflichten einen neuen Torhüter. (Archivbild) Foto: Tom Weller/dpa

Nürnberg (dpa/lby) - Die Nürnberg Ice Tigers haben ihren ersten Neuzugang für die kommende Saison in der Deutschen Eishockey Liga verpflichtet. Wie die Franken mitteilten, kommt Torhüter Luis Janett vom EHC Biel aus der Schweizer National League nach Nürnberg. Der 25-Jährige erhält einen Jahresvertrag. Als Sohn einer deutschen Mutter besitzt Janett die deutsche Staatsangehörigkeit. Damit nimmt der Schweizer keine Importposition ein.

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"Luis hat in den letzten paar Jahren in der Schweiz sehr solides Eishockey gespielt. Mit 25 ist er im besten Alter und ich hoffe, er kann bei uns einen großen Schritt in seiner Entwicklung machen", sagte Sportdirektor Stefan Ustorf über den Neuzugang.