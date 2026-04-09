Deutsche Eishockey Liga: Nürnberg Ice Tigers holen Torwart aus der Schweiz

Nürnberg (dpa/lby) - Die Nürnberg Ice Tigers haben ihren ersten Neuzugang für die kommende Saison in der Deutschen Eishockey Liga verpflichtet. Wie die Franken mitteilten, kommt Torhüter Luis Janett vom EHC Biel aus der Schweizer National League nach Nürnberg. Der 25-Jährige erhält einen Jahresvertrag. Als Sohn einer deutschen Mutter besitzt Janett die deutsche Staatsangehörigkeit. Damit nimmt der Schweizer keine Importposition ein.