Deutsche Eishockey Liga: Nürnberg Ice Tigers befördern Ustorf zum Geschäftsführer

Nürnberg (dpa/lby) - Der bisherige Sportdirektor Stefan Ustorf hat seinen Vertrag bei den Nürnberg Ice Tigers vorzeitig um drei Jahre verlängert und steigt zum Geschäftsführer Sport auf. Wie der fränkische Verein aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) mitteilte, bleibt der 52-Jährige damit bis zum Ende der Saison 2029/30 und übernimmt ab sofort die neu geschaffene Position. Zusammen mit Roman Horlamus im kaufmännischen Bereich bildet Ustorf damit die künftige Doppelspitze in der Geschäftsführung.