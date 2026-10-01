Deutsche Eishockey Liga: Nürnberg Ice Tigers befördern Ustorf zum Geschäftsführer

"Meine Frau Jodi und ich fühlen uns in Nürnberg extrem wohl und wir sind froh, noch länger Zeit hier zu verbringen. Die Ice Tigers sind auf einem sehr guten Weg. Die Veränderungen in der Gesellschaft geben uns eine noch professionellere Struktur und mehr Möglichkeiten, uns weiterzuentwickeln", sagte der frühere NHL-Profi Ustorf. Seit März 2021 ist er für den sportlichen Bereich der Ice Tigers verantwortlich. Unter seiner Führung erreichten die Nürnberger fünfmal am Stück die Playoffs.