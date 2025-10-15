München/Wolfsburg (dpa/lby) - Eishockey-Nationalspieler Luis Schinko kehrt nach nur wenigen Spielen von Red Bull München zu den Grizzlys Wolfsburg zurück. Das gaben die beiden Vereine der Deutschen Eishockey Liga (DEL) bekannt. Der heute 25 Jahre alte Stürmer war erst im Sommer nach Bayern gewechselt; in fünf Ligapartien kam er dann auf zwei Assists. Auf Wunsch des Spielers löste der ehemalige Serienmeister den Vertrag Schinkos auf.
Deutsche Eishockey Liga Nationalspieler Schinko von München nach Wolfsburg zurück
dpa 15.10.2025 - 13:41 Uhr