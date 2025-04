Langjähriger Kapitän

Der 29 Jahre alte Verteidiger spielte seit 2014 für Ingolstadt. In seinen elf Jahren bei den Oberbayern kommt Wagner auf insgesamt 569 Spiele in der DEL. Hinzu kommen 24 Einsätze in der Champions Hockey League. In der abgelaufenen Spielzeit absolvierte der Defensivspezialist, der die Ingolstädter seit der Saison 2020/21 als Kapitän aufs Eis führte, alle 64 Ligapartien und kam dabei auf 14 Scorerpunkte.