Bis zum 16. Februar dieses Jahres war Parkes DEL-Rekordtorschütze des EHC Red Bull München. Insgesamt 128 Treffer gelangen dem 34-Jährigen im Trikot der Münchner. Mittlerweile wird die interne Torjägerliste von Yasin Ehliz mit 131 DEL-Toren angeführt. In den Spielzeiten 2019/20 und 2020/21 wurde der Kanadier in der Hauptrunde jeweils DEL-Torschützenkönig. Allein in den ersten fünf Jahren seiner Zeit bei den Red Bulls gelangen Parkes 98 DEL-Treffer - kein anderer DEL-Spieler war in dieser Zeit häufiger erfolgreich.