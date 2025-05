In der vergangenen Saison wurde Tropmann siebenmal in der DEL eingesetzt und absolvierte 37 Partien beim Kölner Kooperationspartner EC Bad Nauheim in der DEL2. Er durchlief alle Nachwuchs-Nationalmannschaften und nahm für diese an drei Weltmeisterschaften teil. Zum Jahreswechsel führte Tropmann die U20 bei der WM in Kanada als Kapitän aufs Eis.