Heljanko spielte vor seiner Zeit in Schweden für den finnischen Topclub Tappara Tampere und gewann dort mit der Mannschaft dreimal in Folge die finnische Meisterschaft. Außerdem wurde er dreimal zum Torhüter des Jahres gewählt. In der Saison 2022/23 triumphierte sein Team in der Champions Hockey League (CHL) und Heljanko wurde zum wertvollsten Spieler gekürt.