Ingolstadt (dpa/lby) - Der ERC Ingolstadt kann auch in der kommenden Saison mit Stürmer Kenny Agostino planen. Wie der Verein aus der Deutschen Eishockey Liga mitteilte, bleibt der 33 Jahre alte US-Amerikaner in Oberbayern. In 50 Spielen der regulären Saison sammelte Agostino 45 Scorerpunkte, darunter waren zwölf Tore.