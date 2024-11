"Ich habe mir in den vergangenen Wochen und Monaten viele Gedanken gemacht und mich letztlich dazu entschieden, in der kommenden Saison eine neue Herausforderung anzunehmen, um mich persönlich nochmals weiterzuentwickeln und auch sportlich eine neue Aufgabe anzugehen", erklärte Wagner. "Diese Entscheidung ist mir alles andere als leichtgefallen, da ich von den Panther-Fans und dem gesamten Club immer eine große Wertschätzung sowie enormes Vertrauen in den vergangenen zehn Jahren erfahren habe."