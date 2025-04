Deutsche Eishockey Liga: ERC Ingolstadt künftig ohne zwei Routiniers

Ingolstadt (dpa/lby) - Der ERC Ingolstadt verliert zwei seiner dienstältesten Profis. Wie der Playoff-Halbfinalist der Deutschen Eishockey Liga (DEL) mitteilte, beenden Verteidiger Mathew Bodie und Stürmer Wayne Simpson (beide 35) ihre Karrieren. Bodie war fünf Spielzeiten für die Oberbayern aktiv und bestritt in dieser Zeit 247 Spiele. Simpson lief sechs Saisons in Ingolstadt auf und sammelte in 316 Partien 272 Scorerpunkte - die drittmeisten in der DEL-Historie des Vereins.