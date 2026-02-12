Ingolstadt (dpa/lby) - Der ERC Ingolstadt bessert vor dem Hauptrunden-Endspurt in der Deutschen Eishockey Liga personell nach. Vom HC La Chaux-de-Fonds aus der Schweiz kommt Stürmer Matthew Boucher. Der in Los Angeles geborene Kanadier unterschreibt einen Vertrag bis zum Ende dieser Saison. Für den sechsfachen Schweizer Meister bestritt der 28-Jährige in der laufenden Spielzeit zwölf Partien. Er erzielte dabei vier Tore und gab vier Vorlagen.
Deutsche Eishockey Liga ERC Ingolstadt holt Stürmer aus der Schweiz
dpa 12.02.2026 - 12:11 Uhr