Der gebürtige Weingärtner genoss eine Ausbildung an der Salzburger

Eishockey-Akademie und spielte in der vergangenen Spielzeit in Weiden. Dort gelangen ihm in 42 Einsätzen 16 Scorerpunkte – die meisten aller U21-Förderspieler. Der 1,86 Meter große Linksschütze durchlief zudem alle Nachwuchs-Nationalmannschaften und nahm zum Jahreswechsel für die U20-Auswahl an der Weltmeisterschaft teil.