Überall Erinnerungen an Eder

Tatsächlich ist die Erinnerung an den früheren Mitspieler ständig präsent. Bereits auf den Berliner Bahnhöfen verkünden Bildschirme, dass die Eisbären "mit Tobi" um den Titel kämpfen. An der Arena werden weiter frische Kerzen an der nach seinem Tod eingerichteten Gedenkstätte aufgestellt.