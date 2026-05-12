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  4. Eisbären verpflichten Torhüter Neffin aus Regensburg

Deutsche Eishockey Liga Eisbären verpflichten Torhüter Neffin aus Regensburg

Die beiden etatmäßigen Torhüter haben die Eisbären Berlin nach dem Titelgewinn verlassen. Der deutsche Meister bedient sich bei einem anderen Eisbären-Verein.

Deutsche Eishockey Liga: Eisbären verpflichten Torhüter Neffin aus Regensburg
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Torhüter Jonas Neffin (l) kommt zu den Eisbären. (Archivbild) Foto: Bernd Thissen/dpa

Berlin - Die Eisbären Berlin haben auf den Abgang ihrer Torhüter Jake Hildebrand und Jonas Stettmer reagiert. Vom DEL2-Verein Eisbären Regensburg verpflichtete der deutsche Meister Jonas Neffin für die kommende Saison, wie der Verein mitteilte. "Wir freuen uns, mit Jonas Neffin eines der größten Torhüter-Talente Deutschlands bei uns zu begrüßen", sagte Eisbären-Sportdirektor Stéphane Richer. "Jonas hat bereits gezeigt, dass er das Zeug zu einem starken DEL-Torhüter hat."

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Der 25-Jährige stammt aus dem Nachwuchs der Iserlohn Roosters, für die er im Dezember 2019 sein Debüt in der DEL gab. Über Kassel und Dresden kam Neffin zur Spielzeit 2023/2024 zu den Regensburger Eisbären und wurde in der abgelaufenen Spielzeit zum Torhüter und Spieler des Jahres der DEL2 ausgezeichnet.