Deutsche Eishockey Liga: Eisbären verpflichten Torhüter Neffin aus Regensburg

Berlin - Die Eisbären Berlin haben auf den Abgang ihrer Torhüter Jake Hildebrand und Jonas Stettmer reagiert. Vom DEL2-Verein Eisbären Regensburg verpflichtete der deutsche Meister Jonas Neffin für die kommende Saison, wie der Verein mitteilte. "Wir freuen uns, mit Jonas Neffin eines der größten Torhüter-Talente Deutschlands bei uns zu begrüßen", sagte Eisbären-Sportdirektor Stéphane Richer. "Jonas hat bereits gezeigt, dass er das Zeug zu einem starken DEL-Torhüter hat."