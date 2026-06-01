Deutsche Eishockey Liga: Eisbären holen Stürmer Fontaine aus München zurück

Berlin - Die Eisbären Berlin gehen mit einem Rückkehrer aus München das Unternehmen Titelverteidigung in der Deutschen Eishockey Liga an. Als zweiten Neuzugang nach Torhüter Jonas Neffin hat der deutsche Meister Gabriel Fontaine für die kommenden zwei Spielzeiten verpflichtet, wie der Verein mitteilte. Der 29 Jahre alte Angreifer hatte schon in der Saison 2024/2025 den Titel mit den Eisbären geholt und war daraufhin zum Ligakonkurrenten EHC Red Bull München gewechselt.