München (dpa/lby) - Der EHC Red Bull München hat weiter Verletzungspech. Wie der viermalige deutsche Meister mitteilte, fällt Spitzenverteidiger Ryan Murphy mehrere Wochen aus. Der 33-Jährige hat eine Unterkörperverletzung. Murphy dürfte damit mindestens zehn Partien in der Deutschen Eishockey Liga ausfallen. Der Kanadier hat in der laufenden Saison die meiste Eiszeit aller Münchner Feldspieler. Mit 13 Scorerpunkten (vier Tore und neun Vorlagen) in 18 Partien ist Murphy der punktbeste Verteidiger der Münchner.