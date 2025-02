"Wir sind sehr froh, dass uns ein Spieler von Evans Qualität so kurzfristig zur Verfügung gestanden hat. Mit ihm stellen wir uns auf der Torhüter-Position noch breiter auf und sichern uns für die kommenden intensiven Wochen ab", sagte Sportdirektor Christian Winkler über Fitzpatrick. Dieser war 2016 vom NHL-Team der St. Louis Blues in der zweiten Runde an 59. Stelle gedraftet worden - in der nordamerikanischen Eliteliga kam er aber nicht zum Einsatz.