München (dpa/lby) - Der EHC Red Bull München hat für die kommende Saison in der Deutschen Eishockey Liga Verteidiger Dillon Heatherington verpflichtet. Der 30 Jahre alte Kanadier gilt als physisch stark und kommt mit der Erfahrung von 24 Spielen in der US-amerikanischen NHL in die bayerische Landeshauptstadt, wie der Club bestätigte.