Deutsche Eishockey Liga: EHC Red Bull München holt U20-Nationaltorwart

München (dpa/lby) - Der EHC Red Bull München hat U20-Nationaltorhüter Matthias Bittner verpflichtet. Der 21-Jährige wechselt von den Krefeld Pinguinen zum viermaligen deutschen Meister. Zuletzt war Bittner an die Füchse Duisburg in die Oberliga verliehen, wo er in der vergangenen Saison 20 Partien zwischen den Pfosten stand. In Bittner, Mathias Niederberger und Simon Wolf haben die Münchner drei Torhüter für die nächste Saison unter Vertrag.