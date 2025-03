Mit 16 Scorerpunkten - je acht Tore und Assists - in 32 Spielen zählte Trevelyan in der vergangenen Saison zu den Leistungsträgern seines Teams. Eine Operation aufgrund einer Oberkörperverletzung beendete die Saison des Publikumslieblings schon Ende Januar. Seit 2011 absolvierte T.J. Trevelyan 542 DEL-Spiele für Augsburg. Dabei stehen für den Linksschützen 154 Tore und 137 Assists in der Statistik.