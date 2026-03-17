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Deutsche Eishockey Liga Bremerhaven gewinnt Playoff-Auftakt gegen Nürnberg

Die Bremerhavener wollen unbedingt ins DEL-Viertelfinale einziehen. Doch zunächst warten Playoff-Spiele. Der Einzug rückt nach dem 4:0-Erfolg im ersten Duell näher.

Deutsche Eishockey Liga: Bremerhaven gewinnt Playoff-Auftakt gegen Nürnberg
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Bremerhavens Trainer Alexander Sulzer. (Archivbild) Foto: Christoph Reichwein/dpa

Bremerhaven - Die Fischtown Pinguins aus Bremerhaven haben einen wichtigen Schritt in Richtung Viertelfinale der Deutschen Eishockey Liga (DEL) gemacht. Der norddeutsche Club gewann daheim das erste von maximal drei Playoff-Spielen gegen die Nürnberg Ice Tigers mit 4:0 (1:0, 1:0, 2:0). Die Tore für die effizienten Bremerhavener erzielten Ross Mauermann (15. Minute/44.), Nico Krämmer (37.) und CJ Smith (59.). 

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Beide Clubs treffen zum nächsten Mal am Freitag (19.00 Uhr/Magenta Sport) in Nürnberg aufeinander. Eine mögliche dritte Partie würde am Sonntag ausgetragen. Wer zwei Spiele gewinnt, erreicht das Viertelfinale. Erst am Freitag hatten sich beide Teams in der Liga getroffen. In Nürnberg gewannen die Pinguins das Auswärtsspiel mit 6:4. 

Der Gewinner dieser Playoff-Paarung trifft im Viertelfinale auf die Adler Mannheim. Bei der Serie ab dem 25. März haben die Mannheimer Heimrecht.