Deutsche Eishockey Liga: Bremerhaven gewinnt Playoff-Auftakt gegen Nürnberg

Beide Clubs treffen zum nächsten Mal am Freitag (19.00 Uhr/Magenta Sport) in Nürnberg aufeinander. Eine mögliche dritte Partie würde am Sonntag ausgetragen. Wer zwei Spiele gewinnt, erreicht das Viertelfinale. Erst am Freitag hatten sich beide Teams in der Liga getroffen. In Nürnberg gewannen die Pinguins das Auswärtsspiel mit 6:4.