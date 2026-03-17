Bremerhaven - Die Fischtown Pinguins aus Bremerhaven haben einen wichtigen Schritt in Richtung Viertelfinale der Deutschen Eishockey Liga (DEL) gemacht. Der norddeutsche Club gewann daheim das erste von maximal drei Playoff-Spielen gegen die Nürnberg Ice Tigers mit 4:0 (1:0, 1:0, 2:0). Die Tore für die effizienten Bremerhavener erzielten Ross Mauermann (15. Minute/44.), Nico Krämmer (37.) und CJ Smith (59.).
Deutsche Eishockey Liga Bremerhaven gewinnt Playoff-Auftakt gegen Nürnberg
dpa 17.03.2026 - 21:50 Uhr