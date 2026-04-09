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  4. Augsburger Panther verpflichten kanadischen Stürmer Wright

Deutsche Eishockey Liga Augsburger Panther verpflichten kanadischen Stürmer Wright

Der nächste Neuzugang für die Panther ist perfekt. Aus Finnland wechselt ein kanadischer Außenstürmer nach Augsburg.

Deutsche Eishockey Liga: Augsburger Panther verpflichten kanadischen Stürmer Wright
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Die Augsburger Panther holen den kanadischen Stürmer Cameron Wright. (Symbolbild) Foto: Tom Weller/dpa

Augsburg (dpa/lby) - Der kanadische Eishockeyprofi Cameron Wright spielt in der kommenden Saison für die Augsburger Panther. Wie der DEL-Club mitteilte, wechselt der 27 Jahre alte Außenstürmer aus der finnischen Liga vom Club HPK aus Hämeenlinna nach Augsburg. In den Playoffs zog er sich eine Oberkörperverletzung zu, die Panther befürchten aber keine längere Ausfallzeit. Zuvor war Wright in der American Hockey League aktiv.

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"Wir haben uns intensiv um Cameron Wright bemüht, auf ihm lag bei meinem Scouting-Trip nach Finnland vor einigen Wochen deshalb auch mein Hauptaugenmerk. Cam spielt mit viel Energie, geht seinen Gegenspielern unter die Haut und kreiert Offensive für sein Team", sagte Panther-Sportdirektor Larry Mitchell laut Mitteilung. "Wir freuen uns auf einen torgefährlichen Rechtsschützen, den du gerne in deiner eigenen Mannschaft hast."