Augsburg (dpa/lby) - Der kanadische Eishockeyprofi Cameron Wright spielt in der kommenden Saison für die Augsburger Panther. Wie der DEL-Club mitteilte, wechselt der 27 Jahre alte Außenstürmer aus der finnischen Liga vom Club HPK aus Hämeenlinna nach Augsburg. In den Playoffs zog er sich eine Oberkörperverletzung zu, die Panther befürchten aber keine längere Ausfallzeit. Zuvor war Wright in der American Hockey League aktiv.
Deutsche Eishockey Liga Augsburger Panther verpflichten kanadischen Stürmer Wright
dpa 09.04.2026 - 18:18 Uhr