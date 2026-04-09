Deutsche Eishockey Liga: Augsburger Panther verpflichten kanadischen Stürmer Wright

"Wir haben uns intensiv um Cameron Wright bemüht, auf ihm lag bei meinem Scouting-Trip nach Finnland vor einigen Wochen deshalb auch mein Hauptaugenmerk. Cam spielt mit viel Energie, geht seinen Gegenspielern unter die Haut und kreiert Offensive für sein Team", sagte Panther-Sportdirektor Larry Mitchell laut Mitteilung. "Wir freuen uns auf einen torgefährlichen Rechtsschützen, den du gerne in deiner eigenen Mannschaft hast."